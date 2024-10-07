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中國政府近期推出一系列措施救市，並激勵A股大漲，但對於這波漲勢能延續多久，專家們看法不一。中國廣發證券策略首席分析師劉晨明認為，A股的決勝點或許會在12月初，屆時比較能看出是「行情一波流」亦或是牛市起點。根據中媒《澎湃新聞》報導，劉晨明指出，能否進入多頭市場，關鍵還是對基本面的判斷，背後核心仍在於未來的財政力度。而從以往經驗看，每年12月初的政治局會議和中央經濟工作會議，基本上可以確立來年經濟工作（尤其是財政赤字）的基調，這一點遠比10至11月新增多少財政重要：「我們理解的市場短期最重要變化：政策還是有底的，市場還是有錨的。」劉晨明表示，以全球市場來說，出現5日漲跌幅超20%的情況並不多見，從歷史情況來看，10月份的股價表現，與三季報的關聯度較高，除非所有人都對下一年基本面的預期非常確定且一致。然而，11月開始，股價表現與當期基本面的關係明顯減弱，至於緩衝期則有幾大考驗：首先是季報，根據本次中報A股業績表現及三季的宏觀經濟運行態勢，預計A股三季報總量層面上難出現大幅改善；二是美國大選，對美國的衰退預期的影響。劉晨明並補充，12月初可能是判斷A股是否為多頭起點的關鍵，邏輯傳導鏈是：狹義赤字→ 廣義財政→ PPI → ROE。從短週期（2-3年）波動的角度，PPI是影響ROE的關鍵性因素，但是低基數導致的PPI回升難以拉動ROE，必須有實物工作量帶動的PPI環比提升，才能最終實現ROE的趨勢回升。綜合上述，劉晨明評估，如果2025年財政基調積極向上，則投資人可望迎接順週期的多頭市場；然而，若2025年財政基調持平，市場可能再次切回紅利資產。