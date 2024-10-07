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美國職棒大聯盟道奇隊日籍球星大谷翔平，今（7）日在道奇對戰聖地牙哥教士隊的分區系列賽第2場比賽前，進行了70公尺的遠投，這是他自去年9月右手肘手術以來所進行過的最遠距離。大谷翔平昨天進行了生涯首場MLB季後賽，有過多場大賽經驗的他未見有生澀之感，第2局就敲出追平比數的3分砲，單場5次打擊敲出2支安打，幫助道奇隊以7：5拿下勝利。球隊高層明確表示，本次季後賽不會讓大谷擔任投手。不過他的復健進度進步中，他今天賽前在牛棚進行長距離投球，希望從下個賽季開始恢復他的「二刀流」投球和打擊雙向出賽的球風。今天道奇隊官方社群網站上，分享了大谷翔平此役賽前帶著自己的愛犬Dekopin進入球場，他在接球時看起來很放鬆。在訓練期間，有人看到他與教士隊投手松井裕樹（28歲）聊天，後者是他去年3月在WBC的隊友。