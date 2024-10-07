本周開工不憂鬱，因為再上班三天又要放假了。迎接國慶日及重陽節，咖啡優惠一波波，7-11今（7）日開工限定，不只咖啡買10送10，紅茶、四季春青茶也有買10送10，加上自備杯扣5元，等於美式20元、青茶13元；全家便利商店周一限定單品咖啡第2杯9元，另有白巧克力奶茶、海老極品鹽餅乾買1送1；星巴克買一送一則在周三登場，包含星冰樂全系列都有優惠。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥列白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶特價36元，6折（原價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月7日
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾冰淇淋紅茶4杯190元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜10月7日10:00開搶
◾白巧克力奶茶買1送1，折（原價38元、特價19元）
◾The海老極品鹽口味買1送1，折（原價39元、特價20元）
📍APP｜10月7日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
🟡星巴克
星巴克與集團同慶，在10月9日限定舉辦好友分享日，當天11:00至20:00到全台門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領
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◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
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🟡星巴克
星巴克與集團同慶，在10月9日限定舉辦好友分享日，當天11:00至20:00到全台門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日
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可寄杯、跨店領