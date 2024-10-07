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▲徐乃麟在演藝圈闖蕩42年，主持過無數節目，直率性格和幽默談吐獲得不少觀眾喜愛。（圖／徐乃麟臉書）

▲被曾國城開釋後，楊繡惠心情平靜許多。（圖／楊繡惠臉書）

資深女星楊繡惠日前哭訴在節目《天才衝衝衝》被主持人徐乃麟罵「妳最賤」，他解釋是順著對方的話所作的效果，雙方各執己見，沒有交集，事件延燒11天，楊繡惠昨（6）日開直播，態度終於軟化，透露私下被曾國城開導後，心理釋懷許多，頻頻道歉，「覺得自己怎麼沒沉住氣，覺得很抱歉，我真的很抱歉！」楊繡惠表示，網友翻出她的陳年往事，批她半斤八兩，「明天開始不會對任何話題說一句話，你們愛怎麼講就怎麼講」，提到上週去錄曾國城的節目，對方跟她深聊，認為她這件事處理得不好，應該要冷靜下來，「他（徐乃麟）不可能故意要罵妳，有時候事情急是脫口而出，他也不是有心的，妳這樣會讓他很難堪。」與曾國城談過後，楊繡惠說：「我聽完覺得勝過讀萬卷書，這樣講我聽懂，會覺得自己怎麼這麼幼稚，為什麼我沒沉住氣，60歲還不會處理事情，聽完我覺得現在很釋懷，我也覺得很抱歉，我真的很抱歉，我很謝謝城哥跟我講人生道理，明天開始紛紛擾擾都到此結束，不要再爭論不休。」網友給予楊繡惠鼓勵，「嗯！明天過後，全部一筆勾銷，又是好漢」、「什麼都會過去」、「文字是沒有辦法顯示溫度的，但日子還是要過，人生路很長向前看」、「沒事，加油」、「時間會沖淡的」、「嘴長在別人身上，聽不完」、「人有時候會有情緒，過去就好了！事過境遷，一切都會好的！」