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投資人減緩對美國經濟衰退的擔憂，激勵美股四大指數上週五（4日）全數走高，其中道瓊指數再寫歷史新高，費半指數也強漲逾1%，因此激勵台北股市今（7）日開盤上漲176.53點、來到22479.24點，成功站上所有均線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.51點、來到268.23點。權值股也同步走高，台積電開盤上漲15元、來到992元；鴻海開盤上漲4.5元、來到198.5元；聯發科開盤上漲25元、來到1255元。美國上週五公布的就業報告優於市場預期，顯示出美國經濟表現強勁，因此消減了市場對經濟衰退的擔憂，美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲341.16點或0.81%，收42352.75點，再創歷史新高；那斯達克指數上漲219.37點或1.22%，收18137.85點；標普500指數上漲51.13點或0.9%，收5751.07點；費半指數上漲81.62點或1.59%，收5206.84點。科技五大天王多數收紅，Meta上漲2.26%，蘋果上漲0.50%，Alphabet上漲0.72%，微軟下跌0.12%，亞馬遜上漲2.5%。半導體股多數走高，輝達上漲1.68%，美光上漲0.42%，高通下跌0.012%，應用材料上漲1.19%，德儀上漲0.52%，AMD大漲4.94%。台股ADR全數走高，台積電ADR上漲0.94%，日月光ADR上漲1.44%，聯電ADR上漲0.72%，中華電信ADR上漲0.39%。