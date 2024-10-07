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美國就業報告優於預期，凸顯經濟仍強勁，加上美東碼頭工人罷工結束，激勵美國股市上週五（4日）四大指數齊漲。台北股市今（7）日早盤強漲超過300點，一度漲至22669點，5大權值股強勢穩盤，其中，權王台積電再度攻上千元價位，本週鴻海為助攻台股的觀察指標，將於明（8）日登場的科技日有望帶動大盤衝刺2萬3千點。台北股市今日開盤上漲176.53點、來到22479.24點，成功站上所有均線。早盤強漲超過300點，一度漲至22669點，台積電、廣達、鴻海、聯發科、華碩等5大權值股強勢穩盤，台積電再上千點，漲幅逾2%，最高漲至1005元；高價股如信驊、力旺、精測、雙鴻也一一回溫。「鴻海科技日」將於明天登場，股價今日表現亮眼，有量也有價，甚至一度衝高至199元位置，外資高盛證券日前才將其目標價調高至257元。分析師預估，本週科技日將使鴻海成為助攻台股的觀察指標，有機會帶動大盤衝刺2萬3千點。道瓊4日收漲341點，或0.81%，收在42352.75點，登上歷史新高；標準普爾500指數上漲51.13點，或0.90%，收在5751.07點；那斯達克指數上漲219.38點，或1.22%，收在18137.85點；費城半導體指數上漲81.624點，或1.59%，收在5206.836點。與台股連動性高的晶片大廠輝達，終場上漲1.68%來到124.92美元，台積電ADR則漲0.94%。