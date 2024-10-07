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▲「皇子」Bronny James今（5）日在老爸LeBron James的眼前完成了NBA生涯的第一場季前熱身賽，在洛杉磯湖人以107：124輸給明尼蘇達灰狼的比賽，他總計拿下2分，送出3次阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

今（7）日的NBA季前熱身賽，洛杉磯湖人將對上鳳凰城太陽，這一場比賽可能是Bronny James穿上湖人球衣後首次和父親LeBron James一起出賽。而對於多年來和James有過多次交手的太陽球星Kevin Durant來說，看到自己能和Bronny同場較量，直呼太不真實了，印象中當年對方還是個在球場亂跑的小鬼頭。Bronny今年在選秀第55順位被湖人選中，完成和老爸同隊效力的夢想，如今他的下一個目標肯定是在聯盟站穩腳步，而季前熱身賽的表現將是他爭取出賽時間的很重要參考。前一場LeBron James和Anthony Davis在對上明尼蘇達灰狼隊的比賽並未出戰，今天兩人確定會打。而至於詹皇是否有機會和Bronny同時上場？湖人總教練JJ Redick說：「再看看，這要根據比賽節奏而定。」作為James多年直接對位的宿敵，KD對於能看到Bronny加入NBA、並和他交手，直言非常酷，「我依稀記得12、13年前，Bronny小學時還跟他家人在場上到處亂跑，現在卻和他爸一同站上場上，真的太瘋狂了，讓人難以置信。」