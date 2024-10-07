我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）

世界羽聯的女單世界排名更新，中國名將陳雨菲近期在「休假中」，不過她申請世界排名保護，未來還有機會重返國際賽場。本周她的世界排名將反超奧運金牌得主安洗瑩，自2020年3月之後，再度成為世界球后。陳雨菲在東京奧運奪金後，今年巴黎奧運衛冕失敗，輸給同胞好手何冰嬌止步8強。在奧運後他決定休息一陣子，微博帳號也改成「陳雨菲休假中」，至於她之後還會不會回歸巡迴賽，本人雖有退意，但還在考慮中。不過雖然陳雨菲尚未回歸賽場，但世界排名仍不斷變化中，在奧運奪金的世界球后安洗瑩目前也在休息中，已有2個月沒出賽，這次排名更新，她丟掉了5580分，積分100337分被前者反超。我國世界球后戴資穎目前排名世界第5，在陳雨菲、安洗瑩、王祉怡、馬琳（Carolina Marin）之後。6-10名分別是：山口茜、韓悅、東宗、大堀彩和張蓓雯。