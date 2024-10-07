巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），去年10月7日突襲以色列南方、擄走上百名人質，導致以哈衝突爆發，伊朗、黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織也紛紛捲入。現在事件屆滿一年，以哈衝突不僅沒有緩解跡象，反而範圍持續擴大，全球多國也有不少聲援巴勒斯坦的民眾上街示威，美國白宮外頭甚至出現男子自焚左手、抗議西方媒體報導偏頗的事件傳出。
綜合外媒報導，中東緊張局勢持續升溫，以哈衝突滿1年前夕，以色列南部地區還疑似發生恐攻，造成至少1人死亡10人受傷，行兇者被當場制伏。以色列軍方也在6日分別對加薩的清真寺、學校，以及黎巴嫩首都貝魯特發動猛烈空襲，造成數十人死亡；與此同時，黎巴嫩真主黨也嘗試報復以色列，朝以國北部的海法市（Haifa）發射多枚火箭。
由於不滿戰事遲遲無法落幕，已過週末，全球多個國家，包含英國、法國、義大利、印尼、菲律賓等，成千上萬的數示威者走上街頭，要求結束加薩走廊和中東各地的流血衝突，當中不少人喊出聲援巴勒斯坦抵抗運動的口號，甚至呼籲自己的國家跟以色列斷交。
有觀察家擔心，反猶太主義、仇恨伊斯蘭言論，可能會在這類示威中得到滋養，而眼下各地針對猶太人和穆斯林的威脅，確實也在不斷增加。
美國東部時間5日晚間，在當地一場紀念哈馬斯襲擊以色列滿1年的活動場合，現場有男子突然點燃自己的左手臂，據傳他曾高喊「我們散播了假訊息」，似乎是為了抗議西方媒體偏頗報導以哈戰爭，事前他還在個人網站發表文章，文末打下：「致在這場衝突中失去肢體的加薩地區1萬名孩子，我將我的左臂獻給你們。」
報導指出，男子名叫梅納（Samuel Mena Jr），本身是1名攝影記者，事發後，華盛頓特區的警察及民眾都迅速為其滅火，從現場畫面可以看到，梅納的左臂紅腫，但無生命危險，事後已被送往醫院。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：危險動作，請勿模仿。
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由於不滿戰事遲遲無法落幕，已過週末，全球多個國家，包含英國、法國、義大利、印尼、菲律賓等，成千上萬的數示威者走上街頭，要求結束加薩走廊和中東各地的流血衝突，當中不少人喊出聲援巴勒斯坦抵抗運動的口號，甚至呼籲自己的國家跟以色列斷交。
有觀察家擔心，反猶太主義、仇恨伊斯蘭言論，可能會在這類示威中得到滋養，而眼下各地針對猶太人和穆斯林的威脅，確實也在不斷增加。
美國東部時間5日晚間，在當地一場紀念哈馬斯襲擊以色列滿1年的活動場合，現場有男子突然點燃自己的左手臂，據傳他曾高喊「我們散播了假訊息」，似乎是為了抗議西方媒體偏頗報導以哈戰爭，事前他還在個人網站發表文章，文末打下：「致在這場衝突中失去肢體的加薩地區1萬名孩子，我將我的左臂獻給你們。」
報導指出，男子名叫梅納（Samuel Mena Jr），本身是1名攝影記者，事發後，華盛頓特區的警察及民眾都迅速為其滅火，從現場畫面可以看到，梅納的左臂紅腫，但無生命危險，事後已被送往醫院。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：危險動作，請勿模仿。
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