東北季風南下影響，台灣的氣溫和天氣將有所變化，尤其北台灣除了會開始降溫，低溫僅剩攝氏21度之外，雨勢也一波波來襲，中央氣象署提醒，今天至週三（10/7至10/9）北台灣要留意豪雨出現；此外，天氣風險公司分析師林孝儒也提醒，今年第19號颱風「百里嘉」最快在週三生成。
東北季風增強 「桃園以北」降溫轉雨
林孝儒說明，今天北部、東部氣溫略微下降，預測高溫攝氏28至30度，低溫攝氏22至24度，降雨機率增加，且雨勢較為頻繁；中南部則維持晴時多雲，高溫攝氏31至34度，低溫攝氏23至25度，有午後雷陣雨，「南部山區」都要留意瞬間較大雨勢，早晚溫差已經加大，外出建議攜帶雨具，並適當增減衣物。
明後天豪雨繼續轟 國慶日水氣減少
林孝儒提及，週二、週三持續受東北季風及水氣影響，北部、東部是「陰有短暫陣雨」天氣，中南部「晴或多雲、有午後雷陣雨」，目前天氣預報顯示，包括大台北、基隆、宜蘭等迎風面地區，降雨影響顯著，累積雨量有機會達大雨或甚至是豪雨可能，要留意今晚起至明後兩日的降雨變化。
週四雙十國慶日、週五（10/10、10/11）雖然東北季風持續影響，不過環境水氣有減少的趨勢，因此北部及東部迎風降雨可望減緩，中南部午後山區的雷陣雨情況也將逐漸減少。
週末北台灣天氣不穩 百里嘉颱風將生成
林孝儒指出，週末期間（10/12、10/13），北方大陸高壓東移出海，台灣受高壓迴流「東北至偏東風」影響，屆時將有「風速增強」及「水氣增多」的趨勢，北部、東部又回到「陰有短暫陣雨」的天氣，中南部午後山區還是有熱對流發展帶來降雨可能，週末活動仍要留意天氣預報的調整。
此外，台灣東南方遠洋海面，在昨（6）日出現新的「熱帶性低氣壓」，目前持續發展中，最快週三有機會增強為「百里嘉颱風」（Barijat，美國提供），路徑預測將持續朝北方，往日本東方海面前進，由於距離台灣遙遠，對天氣不會有直接影響。
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林孝儒說明，今天北部、東部氣溫略微下降，預測高溫攝氏28至30度，低溫攝氏22至24度，降雨機率增加，且雨勢較為頻繁；中南部則維持晴時多雲，高溫攝氏31至34度，低溫攝氏23至25度，有午後雷陣雨，「南部山區」都要留意瞬間較大雨勢，早晚溫差已經加大，外出建議攜帶雨具，並適當增減衣物。
明後天豪雨繼續轟 國慶日水氣減少
林孝儒提及，週二、週三持續受東北季風及水氣影響，北部、東部是「陰有短暫陣雨」天氣，中南部「晴或多雲、有午後雷陣雨」，目前天氣預報顯示，包括大台北、基隆、宜蘭等迎風面地區，降雨影響顯著，累積雨量有機會達大雨或甚至是豪雨可能，要留意今晚起至明後兩日的降雨變化。
週四雙十國慶日、週五（10/10、10/11）雖然東北季風持續影響，不過環境水氣有減少的趨勢，因此北部及東部迎風降雨可望減緩，中南部午後山區的雷陣雨情況也將逐漸減少。
週末北台灣天氣不穩 百里嘉颱風將生成
林孝儒指出，週末期間（10/12、10/13），北方大陸高壓東移出海，台灣受高壓迴流「東北至偏東風」影響，屆時將有「風速增強」及「水氣增多」的趨勢，北部、東部又回到「陰有短暫陣雨」的天氣，中南部午後山區還是有熱對流發展帶來降雨可能，週末活動仍要留意天氣預報的調整。
此外，台灣東南方遠洋海面，在昨（6）日出現新的「熱帶性低氣壓」，目前持續發展中，最快週三有機會增強為「百里嘉颱風」（Barijat，美國提供），路徑預測將持續朝北方，往日本東方海面前進，由於距離台灣遙遠，對天氣不會有直接影響。