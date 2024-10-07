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▲東北季風從今（7）日開始影響台灣，北台灣未來一週低溫將剩攝氏21度。（圖／中央氣象署）

▲東北季風南下，週一至週三清晨，位於迎風面「北部、東半部」降雨機率提高，且東北部要小心豪雨。（圖／中央氣象署）

東北季風南下影響，台灣的氣溫和天氣將有所變化，尤其北台灣除了會開始降溫，低溫僅剩攝氏21度之外，雨勢也一波波來襲，中央氣象署提醒，；此外，天氣風險公司分析師林孝儒也提醒，林孝儒說明，今天北部、東部氣溫略微下降，；中南部則維持晴時多雲，高溫攝氏31至34度，低溫攝氏23至25度，有午後雷陣雨，「南部山區」都要留意瞬間較大雨勢，早晚溫差已經加大，外出建議攜帶雨具，並適當增減衣物。林孝儒提及，，目前天氣預報顯示，包括大台北、基隆、宜蘭等迎風面地區，降雨影響顯著，累積雨量有機會達大雨或甚至是豪雨可能，要留意今晚起至明後兩日的降雨變化。週四雙十國慶日、週五（10/10、10/11）雖然東北季風持續影響，不過環境水氣有減少的趨勢，因此北部及東部迎風降雨可望減緩，中南部午後山區的雷陣雨情況也將逐漸減少。林孝儒指出，週末期間（10/12、10/13），北方大陸高壓東移出海，台灣受高壓迴流「東北至偏東風」影響，屆時將有「風速增強」及「水氣增多」的趨勢，，週末活動仍要留意天氣預報的調整。此外，台灣東南方遠洋海面，，路徑預測將持續朝北方，往日本東方海面前進，由於距離台灣遙遠，對天氣不會有直接影響。