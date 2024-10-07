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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽，美聯分區系列賽紐約洋基首戰在主場以6:5擊敗堪薩斯皇家，拿下季後賽首勝，洋基昨（6）日在主場迎來季後賽首戰，雖當家球星「法官」Aaron Judge繳出4支0吞3K的表現，但洋基還是靠著團隊打線9支安打攻下6分，終場以6:5一分險勝皇家，拿下開門紅。