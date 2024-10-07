美國職棒大聯盟（MLB）季後賽，美聯分區系列賽紐約洋基首戰在主場以6:5擊敗堪薩斯皇家，拿下季後賽首勝，但在比賽結束散場時，洋基球迷卻開始高喊「去X的Embiid」影片一經上傳後，也馬上受到熱議，有網友表示NBA還沒開打，紐約球迷就先把仇恨值拉滿了。洋基和皇家系列賽第二場，將於明（8）日上午7點38分開打，皇家將推出左投Cole Ragans掛帥先發，洋基則是Carlos Rodón主投
紐約球迷剽悍 去年NBA季後賽結下樑子
紐約球迷跟Embiid的愛恨情仇，要追溯到上賽季的NBA季後賽，當時尼克首輪對上76人，在G3尼克在客場擊敗76人後，尼克球迷在76人主場高喊「去X的Embiid」當時Embiid對於這件事情也頗有微詞，因為G3有大量尼克球迷湧入76人主場，Embiid認為發生這樣的事，讓他非常失望。
洋基昨（6）日在主場迎來季後賽首戰，雖當家球星「法官」Aaron Judge繳出4支0吞3K的表現，但洋基還是靠著團隊打線9支安打攻下6分，終場以6:5一分險勝皇家，拿下開門紅。
洋基和皇家系列賽第二場，將於明（8）日上午7點38分開打，皇家將推出左投Cole Ragans掛帥先發，洋基則是Carlos Rodón主投，Ragans今年例行賽繳出32場出賽，拿下11勝9敗、自責分率3.14、186.1局223K、被打擊率2成13的亮眼數據，是今年皇家先發輪值中的王牌左投。
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紐約球迷跟Embiid的愛恨情仇，要追溯到上賽季的NBA季後賽，當時尼克首輪對上76人，在G3尼克在客場擊敗76人後，尼克球迷在76人主場高喊「去X的Embiid」當時Embiid對於這件事情也頗有微詞，因為G3有大量尼克球迷湧入76人主場，Embiid認為發生這樣的事，讓他非常失望。
洋基昨（6）日在主場迎來季後賽首戰，雖當家球星「法官」Aaron Judge繳出4支0吞3K的表現，但洋基還是靠著團隊打線9支安打攻下6分，終場以6:5一分險勝皇家，拿下開門紅。
洋基和皇家系列賽第二場，將於明（8）日上午7點38分開打，皇家將推出左投Cole Ragans掛帥先發，洋基則是Carlos Rodón主投，Ragans今年例行賽繳出32場出賽，拿下11勝9敗、自責分率3.14、186.1局223K、被打擊率2成13的亮眼數據，是今年皇家先發輪值中的王牌左投。