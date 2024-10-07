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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，傳檢廉已破解柯文哲的USB及手機對話紀錄，北市議員鍾小平就爆料，柯文哲有鹹濕對話即將被週刊曝光，而且對象是一名女記者。柯文哲過去也曾自爆在呂秀蓮舉行的餐會中大談赴中花名冊，現任國防部長顧立雄傳也在場。顧立雄今（7）日則鄭重澄清：「我從來沒有參加過這樣子的餐會，沒有！這個不是事實。」柯文哲過去曾被媒體人楊憲宏爆料，指他在前副總統呂秀蓮舉辦的餐會中，大談自己赴中被招待的情況，並扯到大陸有「特殊甜點」，意外讓柯妻陳佩琪暴怒。而當時的餐會傳說顧立雄也在現場。對此，國防部長顧立雄今赴立院外交及國防委員會備質詢前鄭重澄清，「我從來沒有參加過這樣子的餐會，沒有！這個不是事實。」顧立雄強調，就他來講，從來沒有過這樣的一個餐會存在。而柯文哲近期傳出USB跟手機對話紀錄遭檢廉破解，北市議員鍾小平更直指內有鹹濕對話，而且對象是女記者。鍾小平更表示，週刊明天就會爆料相關內容，一定會讓柯文哲人設完全崩壞。