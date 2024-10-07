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立法院預算中心示警，截至今年8月底止，1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8780億元，按2025年度債務償還預算數1415億元計算，在不增加債務前提下，需41年餘才能還清。對此，國民黨立委李彥秀直言，「財政地獄」的苦果才剛要開始。李彥秀指出，立法院預算中心示警，2018至2023年度總預算雖有財政收支賸餘而未舉債，但是這段期間特別預算舉借債務1.6兆元，根本就是總預算財政收支平衡假象。李彥秀續指，截至今年8月底止，1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8780億元，如果依照2025年度債務償還預算數1,415億元計算，既使不增加債務前提下，仍需要超過41年才能還清債務。事實上，問題可能比表面上看到的數據更為嚴峻。李彥秀提及，最新國債鐘數字顯示（9月20日），中央政府債務未償餘額為5.9兆新台幣，但是，明年度總預算，既使債務還本超過1,400億元，創下24年新高，但是中央政府累計未償債務餘額將達到6.8兆新台幣，也將再創歷史新高，而且速度驚人，李彥秀也說，過去8年，政府歲出預算從1.9兆快速膨脹到3.2兆，這還不包括13項超過2.5兆的特別預算。平均每位國人負債，也從24萬元大幅膨脹到五二〇前的27.2萬元。李彥秀直言，總預算財政收支平衡只是假象，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4,900億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。我要呼籲民進黨政府，「不要讓孩子恨我們一輩子，不要讓子孫成為國債的奴隸」，「財政地獄」的苦果才剛要開始。