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美國雷神公司被爆售台裝備涉嫌抬價詐欺，媒體今（7）日報導，其中長程預警雷達3階段、合計15年的維持費就高達377億餘元的天價，幾乎等於再買1座全新預警雷達，軍方內部也有微詞。對此，國防部長顧立雄強調，軍售是我國跟美國政府之間的權益，所以美方要負完全責任；若雷神有任何浮報價格、不當利益，「我們會要求這個美國政府負責，將所有的款向全部交回給我們。」國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會進行專案報告並備質詢，他會前受訪時，針對美國雷神公司抬價、尤其長城雷達維修費報出天價等問題回應，長城預警雷達的維修部分，因為裝備是我們所有，所獲得的這個情資也是為我們所用，所以相關的維持都是根據我們的需求，提出一些主要的關鍵零附件可能要做更換，每年金額會不同。顧立雄強調，「那都是經過我們的作戰需求做評估判斷之後，跟美方一起訂出來的費用。」顧立雄進一步說明，軍售是我方跟美國政府之間的權益，並不是我方跟雷神公司簽約，所以美方都要負完全責任。 若雷神有任何浮報價格、不當利益，「我們會要求這個美國政府負責，將所有的款向全部交回給我們。」