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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，費城費城人今（7）日靠著Nick Castellanos的再見安打，終場以7:6擊敗大都會，將系列賽扳平為1:1，費城人二壘手Bryson Stott在8局上敲出帶有超前分的三壘安打，讓他成為大聯盟季後賽歷史上首位在8局敲出超前分安打的壽星。美國時間10月6日是Stott的27歲生日，今日的比賽Stott鎮守費城人二壘大關，並在8局下半從大都會守護神Edwin Díaz手中，敲出3壘安打，助費城人將比分扳平為3:3，這支帶有超前分的三壘安打，讓Stott成為大聯盟季後賽歷史上首位在8局或之後敲出超前安的壽星。Stott畢業於內華達大學拉斯維加斯分校，在2019年MLB選秀第一輪被費城人隊選中，在2022年完成MLB初登板，並在近年逐漸站穩費城人先發二壘手位置，Stott今年例行賽繳出2成45打擊率、124支安打、11轟、OPS.617的表現。費城人當家球星Bryce Harper此役6局下半敲出一發陽春砲，與Castellanos上演「背靠背開轟」將比分扳平，Harper在季後賽開轟的比賽，球隊已拿下12連勝，是大聯盟歷史上最長紀錄。