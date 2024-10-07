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近日，基隆一名消防員穿著制服買便當，卻遭拍照PO網公審，引發眾多網友討論，對此，消防署發文力挺消防員，表示吃飽之後才有力氣救災，支持消防人員穿制服購餐、用餐。據了解，有網友在臉書社團「匿名公社」中PO照片，痛斥還沒到中午12點，就看見消防員穿著制服買便當，未料卻引起眾怒，其他網友紛紛表示「難道消防員不是人？」、「拍照公審有必要嗎？」、「要有同理心」。對此，消防署則在臉書發文力挺，指出「2017年1月10日已行文各直轄市、縣市消防局，敘明只要在不影響勤務運作的情況下，消防員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務」，支持消防人員穿制服購餐、用餐。消防署表示，救災的工作分秒必爭，向來是與時間賽跑，消防人員面對任務都是全力以赴，從來不敢懈怠，且吃飽才有力氣、充足的體力，能將救援、救災的工作做得更好，而社會大眾同理心、體諒與關懷，讓消防人員會更加努力，感謝大家的體諒與支持，也希望大家能繼續鼓勵站在前線的消防人員。