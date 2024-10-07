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MLB美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G2，洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士，今（7）日的比賽教士靠著日籍王牌投手達比修有7局僅失1分、飆出3次三振的好投，完全封鎖以大谷翔平為首的道奇打線，加上21歲小將Jackson Merrill和主砲F. Tatis Jr.皆繳出3安「猛打賞」、灌進3分打點的好表現，教士團隊單場6轟，終場以10：2在客場大勝，系列賽戰成1：1平手。這場比賽最受關注的焦點，當然就是達比修有和大谷翔平兩位幫日本國家隊在WBC奪冠的日本好手同場對決，前2次交手都是由達比修拿下勝利，順利解決掉大谷。教士隊前4局靠著Fernando Tatis Jr.的陽春砲，以及David Peralta的2分砲，取得3：1領先。反觀道奇隊雖然機會也不少，但是一些有機會形成安打的球，總是被運動能力出色的教士野手給美技化解，包括Jurickson Profar在1局下於全壘打牆前，跳起來接殺Mookie Betts實際上已經飛出去的深遠飛球。6局上，J. Flaherty對Tatis投出觸身球，兩隊在嘴巴上開始有一些交鋒，這一局教士利用道奇換投不穩之際，Jackson Merrill敲出帶有打點的安打，將比分拉開到4：1。7局下半時，道奇球迷向教士左外野手Jurickson Profar投擲球和雜物，並向他噴垃圾話，導致Profar情緒相當激動，導致比賽一度暫停約15分鐘後，才恢復進行。達比修有今天主投7局，使用82球、其中53球是好球，今天他7局僅丟1分，投出3次三振，投得相當有效率。道奇隊打者此役有幾球咬得很紮實，但可惜都被教士精采守備化解。不過這個意外插曲，並沒有影響到領先的教士，Manny Machado召集客隊球員，穩住大家的情緒，8局上教士隊J. Merrill和X. Bogaerts都敲出全壘打，讓分差被擴大到7：1，也大致鎖定本場比賽的勝利。教士隊8、9兩局各灌進3分，取得10：1的領先，9局下M. Muncy的陽春砲已經不影響大局，教士隊順利在客場扳回一城。8局下，大谷翔平第4次上場打擊，面對教士第二任投手Tanner Scott ，前面看了一堆變化球，這一打席他沒跟上Scott的速球速度，揮空遭到三振。本場比賽他4打數0安打，吞下2次三振，他打擊熄火，也影響到道奇隊打線整體發揮。