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▲楊繡惠昨（6）日晚間直播，坦言被曾國城開釋後心情平靜許多。（圖／楊繡惠臉書）

▲籃籃作為《天才衝衝衝》主持群，傳訊安慰楊繡惠被轟是「雙面人」，徐乃麟幫緩頰，表示籃籃也有傳簡訊關心他。（圖／天才衝衝衝粉專）

59歲資深女星楊繡惠日前凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，和徐乃麟隔空交火，事隔多日，風波持續延燒，楊繡惠過往的言行也被翻出，有網友發現，楊繡惠去年（2023）曾對徐乃麟開黃腔，還摸了對方屁股3下，再度引發爭議，還有消息指出，她擅自公開籃籃傳給她的安慰訊息，導致籃籃被酸是「雙面人」，也讓當事人不滿。據《鏡週刊》報導，楊繡惠去年參加節目《我愛冰冰Show》錄製，當集主題是徐乃麟的「為你瘋狂歌友會」，楊繡惠扮演瘋狂粉絲，節目效果做到最滿，不斷對徐乃麟開黃腔：「乃哥看到我是有感覺的」、「他都翹起來了」、「好翹喔，我幫他。」還接著伸手摸徐乃麟的屁股3下，笑虧：「徐乃麟的西裝翹起來了。」儘管當時的氣氛歡樂，如今片段被翻出，卻引發網友不滿，認為楊繡惠公然性騷擾。由於先前楊繡惠在直播時，邊哭邊唸出籃籃傳給她的安慰訊息內容，當時籃籃暖心表示：「我們都在妳身邊」、「我會去擁抱妳。」雖然楊繡惠是想表達感激之情，卻害得身為《天才衝衝衝》主持群之一的籃籃因此被罵「雙面人」，有工作人員爆料，籃籃對此不太開心。報導指出，徐乃麟朋友指出，他不會不認錯，之前在節目上說話太難聽，他也馬上道歉，但這起事件他只是順著話說下去，真的覺得自己沒有錯。對於有網友將楊繡惠開黃腔的影片截圖給他，徐乃麟則不以為意，本來早就已經忘記，看到截圖才想起來，對於楊繡惠這次這麼激烈的反應仍感到困惑，認為兩人已經有心結，不可能會再同台。