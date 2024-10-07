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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，洛杉磯道奇今（7）日主場對上聖地牙哥教士，比賽進行到7局下半時，道奇球迷向教士左外野手Jurickson Profar投擲球和雜物，並向他噴垃圾話，導致Profar情緒相當激動，導致比賽一度暫停約15分鐘後，才恢復進行，目前教士暫時以4:1領先道奇。Profar在一局下半上演超美技，沒收Mookie Betts的全壘打，上演美技後Profar看著道奇球迷，並不斷跳躍，此舉也引發道奇球迷不滿，比賽進行到7局下半時，道奇球迷按耐不住怒火，開始向Profar投擲雜物，並向Profar怒噴垃圾話，導致Profar情緒激動，教士隊友和教練也馬上跑向Profar並安撫他的情緒。比賽暫停約15分鐘後，在場地安管人員與裁判的維護下，比賽得以繼續進行，目前比賽進行到7局下半，教士暫時以4:1領先道奇，大谷翔平此役前三次打擊沒有擊出安打，並吞下一次三振。