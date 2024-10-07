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總統賴清德6日到新北市金山、萬里視察颱風山陀兒災後復甦，提出當地民眾可申請購買節能電器、貸款利息補助，金額最高達50萬元。立法院經濟委員會今（7）日針對高雄地區是否也有相關補助，經濟部說明相關補助是針對全國為小企業及商家都適用，也會再研議是否針對一般受影響民眾提補償。民進黨立委邱議瑩質詢表示，這次山陀兒颱風造成15萬戶停電，目前還在搶修大樹、大寮及林園地區零星停電戶。而賴清德提出有50萬元，提到金山、萬里可以享有電器及貸款補助，那麼高雄是否可以適用？又可以補助到哪些物件，是否包括鐵捲門、家具及鋁門窗？經濟部次長何晉滄說明，這次山陀兒颱風災情嚴重，因此比照凱米颱風，針對微小企業提供「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」，企業補貼6個月利息至多50萬元。另外，考慮到許多高雄商圈都有受到影響，因此可以申請「經濟部商業服務業節能設備補助」，針對照明燈具、空調、電冰箱及瓦斯爐等節能電器，原則補助購置金額50%，最高可以申請50萬元的補助。邱議瑩則提醒，除了經濟部應該要更清楚補助項目，許多受災戶不是企業及商圈，而是一般大眾，像是大寮地區就停電超過48小時，希望經濟部可以研議能否讓受影響民眾有電費、稅制減免等補償；對此，何晉滄回應會再研究。