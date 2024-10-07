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美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G2，洛杉磯道奇主場對決聖地牙哥教士，兩隊近年恩怨不少，實力也十分接近，這場關鍵比賽兩隊競爭情緒來到最高點。教士先發達比修有在此役對決同胞強打大谷翔平，前3次對決都成功壓制，抓到出局數。從MLB官網提供的球種和球速，達比修有對大谷幾乎擅長的所有球種都用上了，而且速差極大，拿出看家本領盡力阻止大谷的火力。在第一打席，達比修有對決大谷翔平就已精銳盡出，投5球都是完全不同球種，卡特球、曲球、Sweeper、四縫線速球、滑球，將其三振出局；第二打席則是投了3顆快速指叉球（splitter），還有1顆Sweeper，讓大谷擊成滾地球。第三打席，大谷翔平和達比修有纏鬥到滿球數，打成滾地球出局，投手使用的球種為：曲球、滑球、曲球、快速指叉球、卡特球、曲球。第6球是一個時速約73英里（約117.4公里）的曲球，與第5球的93 mph的卡特球，速差達到20英里（約時速32公里）左右。除了達比修有投得精采之外，教士隊今天野手也充分展現他們的運動能力，Jurickson Profar首局就接殺了Mookie Betts可能形成全壘打的左外野深遠飛球，之後Fernando Tatis Jr.也沒收了一顆有威脅形成長打的球。教士隊季後賽歷史上僅有10次先發投手能投7局以上的局數， 其中3次由達比修有完成，另外一位能夠多次達成這項成就的球員是Kevin Brown，他也完成過3次。