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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見已經屆滿1個月，外傳柯文哲的USB跟手機對話都已被檢廉破解，北市議員鍾小平更表示，週刊明天就會曝光鹹濕對話。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（7）日回應，不知道這些人的指控事實依據是什麼，並反問「現在柯文哲案子查不到金流，開始進行人格毀滅了嗎？」黃國昌今天在立院受訪時表示，藍綠議員對柯文哲的桃色花邊相關指控根本不知道事實根據為何？「現在在台灣講話都不用負責任嗎？」黃國昌認為，這是因為柯文哲的案子查不到金流，就只好進行人格毀滅。至於民眾黨前中央委員張益贍昨天分析，民眾黨政治獻金亂帳案雖有可能必須繳交罰款，但這並不會導致民眾黨破產。反而立委黃國昌跟黨中央執意帶領全黨挺柯文哲，才有可能使民眾黨信用破產。黃國昌今天對此僅表示，「張益贍先生的評論我真的沒有什麼回應。」黃國昌與柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭5日晚間、柯文哲收押滿月日，則都到土城的台北看守所外靜坐，支持「鋼鐵小草」自發性的集會活動，力挺柯文哲的心情不言可喻。