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明明已經很早入睡，為什麼早上還是精神不濟？一名43歲李先生，長期為此感到困擾，且常常呼吸中斷十幾秒後再用力抽氣，嚇得枕邊人膽顫心驚，生怕一覺不醒。醫師表示，睡眠要「重量更重質」，有睡眠呼吸中止困擾者，應就醫安排睡眠檢查找到原因，針對症狀明顯的阻塞型睡眠呼吸中止症患者，可考慮配戴陽壓呼吸器或採用手術治療才能換來一夜好眠。馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫表示，據統計，臺灣約15-30%的成年人受阻塞型睡眠呼吸中止症所苦。常見的原因包括肥胖、顱顏比例異常、淋巴組織肥厚、鼻腔狹窄及咽喉肌肉結構鬆弛。阻塞型睡眠呼吸中止症不僅會影響白天的精神及枕邊人睡眠品質，長期不治療會大幅提升高血壓、心臟衰竭、心血管疾病、中風等風險。 然而，阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀不易察覺，因此僅有少部分患者會積極就醫治療。林建甫提醒，要確實判斷是否有睡眠呼吸中止症，需安排睡眠檢查，瞭解每小時呼吸中止及呼吸低下的平均次數，也就是睡眠呼吸中止指數(AHI)。李先生經睡眠檢查發現AHI為36.5次/小時 (正常值AHI<5次/小時，重度睡眠呼吸中止症AHI≥30次/小時)。林建甫指出，經內視鏡評估發現李先生嚴重顎咽塌陷、扁桃腺肥大及舌根淋巴組織肥厚、鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚。由於病人排斥長期配戴陽壓呼吸器，於是以達文西機械手臂輔助進行懸壅垂顎咽成形手術及舌根減積手術治療，同時以藥物控制鼻部症狀，以改善長期困擾的睡眠呼吸中止問題。林建甫表示，手術歷時約兩小時順利完成，出血少於10 C.C.，術後吃東西喝水時有疼痛感，隨時間恢復及藥物治療下控制良好。如同大多數病人，李先生在手術後二天出院，一週後吞嚥疼痛感幾乎完全改善。回診時，內視鏡檢查呼吸通道，發現明顯變得更寬敞，也較不易塌陷。術後兩個月追蹤睡眠檢查也發現缺氧及窒息情況已幾乎完全改善，且睡眠周期也更完整、正常。李先生說，手術後至今，不僅晚上一夜好眠，睡醒後精神百倍，就連枕邊人也可以一覺到天亮。夫妻倆笑說二個人都活力滿滿，好像年輕了20歲，長途開車安全感也相對增加，笑稱自己又是一尾活龍。林建甫提醒，阻塞型睡眠呼中止症患者中以扁桃腺及舌根組織肥大、非肥胖者手術效果最佳，而非所有患者都適合以手術做為主要治療。懸壅垂顎咽成形手術的恢復期約為二週，期間除了以軟流質飲食為主外，更需要避免飲酒、辛辣、提重物、大聲吼叫等，以降低術後疼痛以及傷口出血的風險。此外，病人於術後仍要維持體重控制，改善張口呼吸的習慣、保持規律的運動，才能延續手術治療的成效，達到夜夜好眠，一覺到天亮的目標。