超美技沒收Betts追平轟！聖地牙哥教士昨（6）日和洛杉磯道奇展開國聯分區系列賽，首戰不幸以5：7遭到道奇逆轉，今（7）日派出日籍投手達比修有先發，前7局投完只被敲出3支安打，沒有失分。事實上，達比修有在首局差點被Mookie Betts敲出追平陽春砲，是靠著明星左外野手Jurickson Profar的美技接殺，才成功化解危機，在場邊接受連線訪問時，Jurickson Profar直言：「這是我的夢想之一」。
演技媲美奧斯卡 騙到全場觀眾和電視台
本場比賽開局，教士強打Fernando Tatis Jr.先轟出1發陽春砲，讓球隊搶下1分領先。來到1局下，道奇球星Mookie Betts從達比修有手中，敲出一發深遠的左外野飛球，看似已經要飛出全壘打牆外，形成1發追平比分的陽春彈。
然而，教士左外野手Jurickson Profar高舉起左手，將手套伸進多位觀眾的雙手之中，巧妙將球接進手套。不僅如此，他接下球後面無表情地看向觀眾席，讓Mookie Betts、主場球迷和轉播單位，當下都以為是出牆的全壘打，Mookie Betts甚至更擺出有點疑惑的表情繞壘，直到看到重播才知道被接殺出局。
Jurickson Profar在場邊接受連線訪問時，談到這個守備美技，他直言：「這是我的夢想之一，我很想沒收全壘打，而且沒想到竟是在季後賽發生。」
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本場比賽開局，教士強打Fernando Tatis Jr.先轟出1發陽春砲，讓球隊搶下1分領先。來到1局下，道奇球星Mookie Betts從達比修有手中，敲出一發深遠的左外野飛球，看似已經要飛出全壘打牆外，形成1發追平比分的陽春彈。
然而，教士左外野手Jurickson Profar高舉起左手，將手套伸進多位觀眾的雙手之中，巧妙將球接進手套。不僅如此，他接下球後面無表情地看向觀眾席，讓Mookie Betts、主場球迷和轉播單位，當下都以為是出牆的全壘打，Mookie Betts甚至更擺出有點疑惑的表情繞壘，直到看到重播才知道被接殺出局。
Jurickson Profar在場邊接受連線訪問時，談到這個守備美技，他直言：「這是我的夢想之一，我很想沒收全壘打，而且沒想到竟是在季後賽發生。」