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超美技沒收Betts追平轟！聖地牙哥教士昨（6）日和洛杉磯道奇展開國聯分區系列賽，首戰不幸以5：7遭到道奇逆轉，今（7）日派出日籍投手達比修有先發，前7局投完只被敲出3支安打，沒有失分。本場比賽開局，教士強打Fernando Tatis Jr.先轟出1發陽春砲，讓球隊搶下1分領先。來到1局下，然而，教士左外野手Jurickson Profar高舉起左手，將手套伸進多位觀眾的雙手之中，巧妙將球接進手套。Jurickson Profar在場邊接受連線訪問時，談到這個守備美技，他直言：「