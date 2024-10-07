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憲法法庭日前針對死刑釋憲做出「有條件」合憲判決，立法院司法委員會召委吳宗憲今（7）日要求法務部、司法院進行專案報告。民眾黨立委黃國昌質疑，各審級要判死刑必須一致決，若最高法院意見不一致，有一人不同意，就不能判死，但憲法法庭卻不要求一致決，質疑「是大法官比較大？」立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長、內政部警政署、衛生福利部率所屬相關單位列席，就「憲法法庭113年度憲判字第8號判決宣示相關法令之檢討與修正」進行專題報告，並備質詢。黃國昌詢問，各審級要判死刑必須一致決，有哪些國家採行這種制度？憲法法庭利用做成判決解釋，自己卻扮演起立法者角色，創造獨步全球制度，一審是「事實審」，要求一致決，美國大部分州都是這樣，但是，上訴到「法律審」也要求一致決，那就很嚴重。黃國昌舉例，如果高等法院判死，上訴到最高法院，當最高法院意見不一致，若「4：1」是要撤銷發回，還是自為判決？司法院代理秘書長黃麟倫回應，如果有人堅持，合議庭會溝通協調，但實際上有多少案件是「4：1」？如果要撤銷發回，就要再請「事實審」再斟酌，如果說要自為判決，那就不能判死。黃國昌認為，實務上意見不一致，目前為止都是採取過半數的多數決，這樣就不會有問題，有不同意見在評議簿上寫意見，如果可以講到意見一致當然是最好，否則「是只要聽1個人的嗎？」黃麟倫強調，憲法法庭已經要求必須一致決，只要有一位堅持不肯，就不能判死，這跟評議時，沒有辦法多數意見取得過半不同。黃國昌砲轟，憲法法庭自創「情節最嚴重」，但內容模模糊糊，有無違反法律明確性？恐怕自己都要受檢驗。況且就要是被告在最高法院有五個法官都認為這是「情節最嚴重」，被告聲請憲法裁判，結果憲法法庭15大法官，都不要求一致決，「下級審法院法官要死刑都要求一致決，但是憲法法庭要維持死刑判決，可以不用一致決，這是憲法法庭的標準嗎？是大法官比較大？」