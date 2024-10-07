《原子少年2》（簡稱《原子2》、《原少A2》）日前特別邀來到韓流始祖、男團界「大歐巴」具俊曄擔任流星導師。今（7）日他接受訪問時表示自己想當犀利的導師，還透露自己非常看好天狼星和晨之星，看著他們也想起了自己年輕的時期，不過雖然自己在當紅時期戀愛被爆出，他也沒有阻止少年們戀愛，反而抱持鼓勵態度要他們把握機會和緣分，說戀愛對於舞台會有很大的幫助。
具俊曄看《原子少年2》 感慨想起年輕時期
具俊曄表示看到很多有夢想的朋友，他會盡可能幫忙，給出自己可以給的建議，他感慨：「想起自己年輕的時候，我也有那樣的時期啊！」並說他想成為犀利的老師。
最看好這兩隊 想當犀利導師給評價
雖然還沒實際看到男孩們，還沒辦法給出太犀利的評價，但他先前有先看過一些舞台，大讚「天狼星」的表演非常歡樂、有能量，這也是他在看舞台時最注重的一點；另外對「晨之星」也很看好，稱讚他們十分可愛。身為韓團始祖的他對每隊選手給出建議：「人不要被舞駕馭，而是人要去駕馭舞蹈。」
對於製作組特別邀請到來自菲、日、韓、泰4國人氣男團來台進行錄製，跨國男團互相切磋，具俊曄也認為這對台灣選手們來說是一次非常好的經驗，並不是壓力，反而是很棒的機會，畢竟平時都只有台灣選手互相交流，跟海外選手們互相切磋，一定會有更多火花。
鼓勵選手談戀愛 希望選手「把握機會」
過去具俊曄在當紅時期跟大S爆出戀愛，會不會因此勸誡選手們不要戀愛以事業為重？具俊曄毫不猶豫地搖頭表示：「不會，有緣分的話當然要把握！」他認為戀愛要顧、事業也要顧，並表示如果談戀愛的話對舞台表現和創作經驗都會有幫助，對於「選手談戀愛」抱持鼓勵態度，還說希望他們會把握機會！
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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具俊曄表示看到很多有夢想的朋友，他會盡可能幫忙，給出自己可以給的建議，他感慨：「想起自己年輕的時候，我也有那樣的時期啊！」並說他想成為犀利的老師。
最看好這兩隊 想當犀利導師給評價
雖然還沒實際看到男孩們，還沒辦法給出太犀利的評價，但他先前有先看過一些舞台，大讚「天狼星」的表演非常歡樂、有能量，這也是他在看舞台時最注重的一點；另外對「晨之星」也很看好，稱讚他們十分可愛。身為韓團始祖的他對每隊選手給出建議：「人不要被舞駕馭，而是人要去駕馭舞蹈。」
對於製作組特別邀請到來自菲、日、韓、泰4國人氣男團來台進行錄製，跨國男團互相切磋，具俊曄也認為這對台灣選手們來說是一次非常好的經驗，並不是壓力，反而是很棒的機會，畢竟平時都只有台灣選手互相交流，跟海外選手們互相切磋，一定會有更多火花。
鼓勵選手談戀愛 希望選手「把握機會」
過去具俊曄在當紅時期跟大S爆出戀愛，會不會因此勸誡選手們不要戀愛以事業為重？具俊曄毫不猶豫地搖頭表示：「不會，有緣分的話當然要把握！」他認為戀愛要顧、事業也要顧，並表示如果談戀愛的話對舞台表現和創作經驗都會有幫助，對於「選手談戀愛」抱持鼓勵態度，還說希望他們會把握機會！
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