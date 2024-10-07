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半導體大廠輝達、超微近期為了搶市占紛紛祭新招，兩強推出新一代AI晶片、也將各自推出新款GPU，近期開始邁入新品備貨階段，也因此激勵半導體相關產業鏈近期動起來了，由台積電領軍，今（7）日開盤跳空以993元開出，盤中最高一度來到1005元，今日挑戰站穩千元關卡。輝達去年推出最新Blackwell平台，同時也打造GB200、B系列等AI晶片，引發市場資金對AI的追捧潮。業界指出，預計本季起陸續量產之外，更將Blakcwell架構應用在消費性市場中，旗下全新RTX 50系列顯卡最快今年底至明年初問世，進一步擴大Blackwell平台在高速運算（HPC）晶片市場的份額。輝達也有另外的大對手超微，雖然在AI晶片市占率上還趕不上輝達，不過在GPU領域超微卻是不遑多讓。市場傳出，為了迎戰輝達全新RTX 50系列顯卡，超微計劃在明年第一季推出、出以RDNA 4架構設計的Radeon RX 8000系列顯卡，打算強攻中低階市場，來增加自己的市占率。兩大廠紛紛祭出新品搶市占，受惠的就會是供應鏈，據傳輝達、超微近期像半導體供應鏈下大量訂單，其中就以台積電受惠最大，台積電大啖兩大廠的訂單，也讓先進製程產能持續爆滿。輝達、超微新款顯卡在台積電投片量產後，將邁入CoWoS封裝階段，屆時台廠相關廠商營運有望吃大補丸，因此後續動能持續看好，也因此激勵相關個股持續走高，盤中類股指數強漲逾2%，其中就以台積電領軍，今日開盤跳空以993元開出，盤中最高一度來到1005元，今日挑戰站穩千元關卡；此外，辛耘來到漲停價491.5元，矽力-KY漲逾7%，昇陽半導體、創意漲逾6%，矽統漲逾4%，晶相光、訊芯-KY、易華電上漲逾3%。