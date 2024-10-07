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立法院內政委員會今（7）日審查國民黨立委張嘉郡所提，俗稱「艱苦人條款」的《殯葬管理條例第21條之1》修正條文草案，希望將適用範圍從目前現行的「低收入戶」，再擴大到「中低收入戶」，共計影響10.7萬戶、約28.6萬人。張嘉郡表示，政府應保障人民可以有尊嚴地走完人生最後一哩路，這是「艱苦人條款」的初衷，目前法律已保障低收入戶可以免費使用公立之火化場、納骨塔，希望這次修法可以再進化，納入中低收入戶。「艱苦人條款」是張嘉郡在第八屆任內提案，縣長張麗善在第九屆任內推動完成，張麗善擔任縣長後也已於110年3月時自主加碼讓「艱苦人條款」適用納入中低收入戶。出席記者會的雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮表示，雲林搶先全國照顧中低收入戶，這是雲林的驕傲，希望能讓善念推廣到全國，發願完成修法後將步行一週表達感謝。張嘉郡表示，低收入戶與中低收入戶都是依《社會救助法》提供扶助救濟的對象，在非六都「低收入戶」為每人14230元，「中低收入戶」為21345元，這都遠低於明年最低工資28590元，這也代表這些艱困家庭很可能都是弱勢家庭。根據112年最新統計數字，目前低收入戶有14.4萬戶，共27.7萬人，這次修法將新增的中低收入戶有10.7萬戶，共約28.6萬人。張嘉郡表示，生、老、病、死是每個人幾乎都會面對的生命歷程，可以達到「生有所養、老有所終、死有所送」，這是一個安樂進步社會的象徵，《殯葬管理條例第21條之1》俗稱為「艱苦人條款」，保障低收入戶身後可免費使用公立火化場、納骨塔，希望能再放寬納入中低收入戶。「很多人沒辦法想像，社會上很多角落，拿不出辦喪事的錢。」張嘉郡表示，基層很多弱勢家庭面對突來的喪葬變故，僅4萬元的喪葬費用都可能造成極大的負擔，要讓離世親人有尊嚴地走完人生的最後一哩路，都可能是一種奢望。國民黨立委丁學忠表示，他是基層出身，深知基層很多弱勢是有一餐沒一餐的過日子，在他們的人生當中，受到各界的關懷，在人生的最後一程，希望也能受到政府協助，讓人生能完滿結束。國民黨立委羅廷瑋表示，身後事是國家可以為艱苦人做的最後一件事，不同縣市不該有不同標準，呼籲全國應該統一標準。國民黨立委許宇甄表示，目前全台只有雲林縣政府與台中市政府的中低收入戶免費使用公立殯葬設施，適用範圍略顯不足，這些人不該被政府忽視。