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▲蔡英文赴官邸作客，賴清德為其開門。（圖／總統府提供）

▲蔡英文昨日賴清德官邸作客，更是520交接後首度同框。（圖／總統府提供）

前總統蔡英文卸任後昨日到總統賴清德官邸作客，更是兩人在520交接後首度公開同框，過程中賴清德感蔡英文執政8年所奠定深厚基礎，讓自己能延續路線，持續帶領台灣發光發熱，並預祝蔡英文周六出訪歐洲順利成功，也請國安會、外交部全力協助，另一方面派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度。蔡英文昨日午後前往官邸拜訪賴清德，賴清德也提前在車道口等候相迎，入座後兩人寒暄話家常，而賴清德也報以感謝，謝謝她8年為國家打下深厚的基礎。碰面的一小時除了討論國政情勢，也談及蔡英文周六的訪歐之行，祝福行程平安順利，讓台歐關係更加穩健緊密。據了解，蔡英文的訪歐行安排，賴清德不只積極鼓勵也全力相挺，其背後外交戰略布局曝光，其中有三重點。第一，賴清德有意「精銳盡出」，為國家打造一支史上最強外交隊。由於地緣政治特性，台灣在世界地位越顯重要，近年友邦訪團各種往來交流，從外交到經貿到文化各種層面都熱烈，因此如何讓台灣在國際舞台發聲不缺席，賴善用民進黨執政團隊的各張王牌，包括副總統蕭美琴出任全社會防衛韌性委員會副召集人，發揮國際溝通協調等長才，或請出卸任後低調的蔡英文訪歐，皆透露賴清德外交戰略經過綿密思考布局，也樂於讓國家精銳人才，以多元形式打團體戰，一起為國貢獻。第二，賴清德執政延續蔡英文國安與兩岸政策穩健前進，而蔡是最熟悉政策，也了解賴清德穩健性格者。談及賴清德，蔡英文過去曾表示，認為合適的領導人，必須要有能力在國內意見分歧以及複雜國際情勢中找出最大公約數，同時對內、對外具備一定溝通能力，且要有強烈自我防衛意志，並要有能力組織與領導專業的國安團隊，而賴清德「具備這樣的條件」，也曾多次在不同場合公開表示，認為賴清德是最適合帶領台灣的領導人，並相信賴清德接棒後將穩持續健帶領台灣前進。而當賴清德遇上受限元首身分，難以自由進行國際交流的場合，卸任後自由之身的蔡英文成了最佳代言人，兩人分進合擊，因此賴上任後，即不斷向國安團隊傳達，積極安排蔡英文出訪的構想，未來不止有歐洲，希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值。第三，對於蔡英文即將出發的訪歐行程，賴清德不僅極力鼓勵也大力促成，一方面委請國安會、外交部全力協助，並以專案形式規劃，另一方面派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度，在現有良好基礎上，持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係。