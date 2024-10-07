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▲Jennie準備上車，遇到粉絲要求合照，竟被質問「妳恨我們嗎？」讓她只能面露無奈返回簽名合照。（圖／jenniepics X）

▲Jennie近日以藍色套裝搭配金髮造型出席時裝週，卻被粉絲攻擊不適合，看起來很廉價。（圖／Jennie IG）





南韓大勢女團BLACKPINK成員Jennie，出道以來憑藉獨特的個人魅力，擄獲大批粉絲的心。近日網路上流傳1段影片，內容為Jennie在趕行程之際婉拒合影，沒想到卻遭粉絲質問「妳討厭我們嗎？」讓她露出無奈表情，影片曝光後瞬間掀起熱議。畫面中Jennie以一身極簡黑色造型亮相，正快步走出服飾店，準備上車前往下個目的地，正當她走到車門邊時，一旁的粉絲疑似不滿Jennie沒有多加駐足便離開，當場直呼：「認真的嗎」、「妳討厭我們嗎？」一番話讓Jennie露出尷尬表情，立刻回頭揮手向粉絲示意，並無奈表示自已必須得離開了，不過粉絲還是極力拜託她幫忙簽名、自拍，擔心讓粉絲失望的Jennie下秒便繞回店門口，面帶笑容完成粉絲要求。影片曝光後瞬間引發熱議，許多BLINK（粉絲名）對這些無理的粉絲相當不滿：「根本在情緒勒索」、「人家都準備趕場了，還要這樣講她」、「好誇張。」同時也有許多人大讚Jennie相當寵粉、敬業。近日Jennie出席巴黎時裝秀，以一身藍色毛衣、超短熱褲搭配金髮亮相，瞬間引發熱議，有粉絲認為她的新造型相當廉價，直呼從「人間香奈兒」變成檳榔西施。不過也有許多人出面緩頰，表示這身打扮十分前衛，且Jennie天生麗質，什麼造型都能駕馭。