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台電將在16日調漲工業用電，平均漲12.5%。然而，連年調漲工業用電造成台鐵、高鐵營運壓力。台鐵計劃在10月22日檢討29年凍漲的交通票價。對此，立委今（7）日要求國發會、經濟部及台電承諾，電價調漲不應該轉嫁人民，但現場首長未點頭。台鐵換算成1年的電費支出，台鐵成本恐增加2.28億元，日前已評估票價調漲方案，漲幅從35.62%至44.52%不等，預計10月22日將補充資料後再送董事會討論；若是通過，將會打破凍漲29年的台鐵票價。高鐵正在進行整體評估後，再報請董事會討論決定。民眾黨立委張啓楷表示，這形成惡性循環，台電漲台鐵，台鐵再漲人民，「現在是國營事業帶頭漲嗎？」國發會主委劉鏡清表示，這次電價調漲僅聚焦在工業用電，對於消費者物價指數（CPI）評估全年約影響0.2個百分點。他也認為，台鐵這次調漲主要是29年未調整票價，電價只是其中一個因素。針對漲電價與台鐵票價關聯性，經濟部次長何晉滄會前受訪表示，如果要確保票價凍漲，目的事業主管機關應評估編列預算，像是先前都有農業部、衛福部針對農漁業、社福機構編列預算的先例。至於台水是否可能也要調漲30年沒調的水價？何晉滄回應，目前台水沒有漲價規劃。張啓楷要求經濟部及國發會承諾，台電這次漲電價，所有國營事業不能因此轉嫁到民眾身上，否則就要追究責任。劉鏡清及何晉滄都未具體承諾，劉鏡清僅表示，「這已經超過我們能夠承諾範圍了。」