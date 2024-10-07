我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨台北市議會黨團今（7）日大動作召開記者會，高喊「今日柯文哲，明日蔣萬安」！黨團強調，議會京華城跟北士科專案小組都查無相關不法，議員陳宥丞更表示，遺憾小組仍將調查結果移送監察願政治操作，他要提醒蔣萬安，現在還有許多案子需要招標，若廠商因相關政治操作裹足不前導致流標、延誤市政，「都是你蔣萬安要負責」。民眾黨北市議會黨團4位議員陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽及張志豪今天共同召開記者會，痛批台北市長蔣萬安新會期的施政報告毫無亮點，更有多項政策不是跳票、就是在跳票的路上。針對目前議會組成的專案小組調查狀況，陳宥丞指出，京華城案調查結果是查無不法，但可惜在藍綠議員主觀、武斷的意見下，仍執意送監察院政治操作。黃瀞瑩也說明，北士科案經調查同樣查無不法，如今蔣市府也要面臨T3、T4跟T12的招標，希望蔣市府也應秉持相同標準處理。而捲入台智光案的國民黨北市議員陳重文上週已獲交保重返議會，議員林珍羽強調，目前台智光案的調查尚未結束。不過，蔣萬安先前宣稱會跟台智光解約，但經她索資後了解，相關預算根本還在執行中，呼籲蔣萬安不要變成「蔣大話」、「蔣謊話」。張志豪則表示，上週國慶晚會在台北大巨蛋盛大舉行，但別忘記台北大巨蛋也是經歷柯文哲執政期間的努力，今天才有這樣的成果。民眾黨團強調，蔣萬安目前的許多剪綵，「許多是建立在柯文哲以及過去許多偉大市府同仁積極努力、8年施政成果之上」，好的市政成果需要時間，但摧毀只要一陣子。陳宥丞更強調，現在北市交通沿線捷運還有許多招標延宕跟追加預算導致重大市政擱置等問題，多少都跟廠商擔心市府跟議會政治清算有關，提醒蔣萬安，屆時要是沒有施政亮點跟成績，「都是你蔣萬安要負責」。