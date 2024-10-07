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美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G2，聖地牙哥教士今（7）日客場出戰洛杉磯道奇，陣中明星三壘手Manny Machado在6局上被揮棒落空三振後，與道奇右投Jack Flaherty互噴垃圾話，即便兩人回到場邊休息區，一樣互相叫囂對嗆，險些爆發板凳清空衝突。比賽進行至6局上，Flaherty面對Machado投出一顆外角低角度速球，但未獲裁判青睞而被判定壞球，當時內心已經非常不爽，隨後，他在下一球中成功誘使Machado揮棒落空吞下三振，兩人互相叫囂。Flaherty拿下這個關鍵三振後，隨即被教練換下場。然而，6局下，Machado與Flaherty在場邊繼續互噴，現場氣氛一度緊張，差一點就引爆雙方板凳清空。根據大聯盟記者Juan Toribio的報導，除了Machado和Flaherty之外，教士隊外野手Jurickson Profar與道奇隊捕手Will Smith也因Fernando Tatis Jr.被球擊中而發生口角。