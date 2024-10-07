我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長陳其邁感謝各方的努力，更感謝第一線直接面對災民的里長，他們承受很大的壓力，也希望市民能夠多給里長鼓勵。（圖／高市府提供）

颱風「山陀兒」重創高雄，高雄市長陳其邁今(7)日在首個上班上學日召開市政會議前表示，感謝學校的師長、志工還有家長努力，高雄校園區域都已恢復正常，且在台電及各方人員的努力下大體上供電供水已恢復正常。主要幹道跟所有車流監測也都正常。至於農損總共累計已達9千萬元左右，陳其邁盼農業部能夠給予全品項現金救助，儘速讓農民獲得補償。陳其邁今天上午再召開市政會議，針對此次山陀兒颱風所造成的各項災損及搶救進度分別做說明，並在會後接受媒體聯訪時做出上述表示。陳其邁首先表示，在高雄220所受損的學校當中經過教育局、工務局及環保局的全力協助，以及包括學校的老師、志工，還有家長、校長大家一起來做，學童活動的區域都已經恢復正常；至於一些學校老樹的數目非常多，有一些比較清運困難的部分，後續教育局也會來協助大型樹木清運。昨天他到七賢國小、前鎮國小等幾個小學，看到很多老師還有家長會的動員，連小朋友也來幫忙，讓人看了非常感動，他在這裡也要表達感謝。在這一次總共投入大概有100組的人力，包括工務局、環保局，以及民間、外縣市的廠商人力，來協助高雄救災。根據市府的統計，這一次有大概100組的人力，包括工務局、環保局以及各民間的外縣市廠商的人力，來協助高雄來救災，其中國軍投入至少3千人次以上，外縣市投入人力也約在320人以上，還有很多市民在各個公園、巷弄裡，主動投入清理家園，「當高雄碰到挑戰的時候，大家團結愛護這個城市，是非常令人感動。真的要非常感謝大家。」至於農損，陳其邁表示，像在大社、仁武、燕巢、大樹，剛好是颱風災情最嚴重的地方，總共累計已達9千萬元左右，希望農業部能夠給予全品項現金救助，能夠儘速讓農民獲得補償。另外漁損的部分，陳其邁指出這些主要集中在林園，因為這裡是養殖業的重鎮，像石斑魚、虱目魚，或是鰻魚等魚苗，都來自這裡，實際災損還在統計當中，累計大概也會達到千萬元以上規模。陳其邁也感謝總統賴清德跟行政院長卓榮泰以及中央各部會，尤其是台電人員，大家共同來協助高雄救災；他指出，到現在停電戶數應該剩下大概一百多戶，有一些是在山區、或是因為樹木壓倒，導致一些零星的停電戶，現在都有里長帶著台電人員逐戶做復電工作，但大體上供電供水已恢復正常。陳其邁也特別感謝台電人員，其實是非常辛苦、不眠不休的在搶修，他要代表高雄市來表達感謝。另外，陳其邁也感謝第一線直接面對災民的里長，他們承受很大的壓力，也希望市民能夠多給里長鼓勵。因為在整個這次颱風從高雄小港登陸，主要都圍繞在幾個停電比較嚴重的地區，像是大樹、林園、小港、大寮等，到現在很難算出實際災損是如何。交通的部分，在市區的主要幹道在昨天都已經完成搶通。那路邊有一些大型的樹木有一些還在清除，但是快車道慢車道在主要的道路都已經暢通，至於受損的交通號誌，總共累計有641座的交通號誌受損，已經修復291座，那未修護的部分，除了說在這幾天，都有警察或交通指揮人員來協助讓交通順暢之外，我們也預計在一個禮拜可以完成所有號誌的搶救。