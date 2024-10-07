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▲Uber Eats 即日起至10月31日，10個縣市的 費者輸入【應援點得到】序號，滿149元可享外送費全額折扣優惠。（圖／Uber Eats 提供）

▲台灣LG電子即日起到10月18日為受災民眾提供免費家電檢測與維修服務。（圖／官方提供）

上週受到山陀兒颱風的影響，猛烈的風雨重創台灣多區，屏東、高雄甚至一口氣停了4天，不少商家、外送員都受到影響，外送平台Uber Eats今（7）日公布多項補助措施，投入千萬於「山陀兒災後關懷方案」，應援10個城市高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、宜蘭縣、基隆市等10個縣市商家可免2個月月費，因上週山陀兒颱風猛烈風雨侵襲台灣數日，重創台灣多個城市，Uber Eats 持續密切關注各地災情與需求，並且於今（7）日宣布投入千萬於「山陀兒災後關懷方案」，應援10個縣市，包含：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、宜蘭縣、基隆市全區Uber Eats 商家合作夥伴、外送合作夥伴，以及消費者，提供3大措施：減免在地商家合作夥伴二個月月費，總共提供5000個申請名額，10月9日起開放申請。提供上萬名當地外送合作夥伴，每位600元關懷金。預計於10月9日至10日期間開始發放。：即日起至10月31日，10個縣市的 Uber Eats 消費者輸入【應援點得到】優惠序號，點購餐飲美食滿149元可享外送費全額折扣優惠，活動期間每帳號限使用30次。此外，生鮮雜貨10月8日至10月17日期間，眾多清潔消毒用品5折優惠，會員和非會員都適用。除了Uber Eats，家電廠商 台灣LG電子也啟動了家電災後維修服務，為受災民眾提供免費家電檢測與維修服務，希望幫助受災民眾早日恢復正常生活。即日起至10月18日止，針對受災地區民眾，推出 LG 家電產品免費檢測服務，以及原廠零件售價7折優惠。