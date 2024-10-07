「韓流始祖」具俊曄受邀擔任《原子少年2》（簡稱《原子2》、《原少A2》）的流星導師。最近他的IG被盜用，今（7）日他接受訪問時坦言還沒有成功拿回帳號，而前一天正好是大S（徐熙媛）的生日，聊起老婆一臉甜蜜，透露自己有準備驚喜給熙媛，除了高價禮物以外也有親手作畫，並在畫作上面愛的告白：「生日快樂，我的愛熙媛」，相當有心。
IG被盜遭傳婚變？具俊曄盼誤會消失
具俊曄提到已經對被盜用一事採取措施了，有寄信給IG官方，目前還在等待的階段，希望能順利找回來，他無奈嘆：「很可惜啊！我用這麼久的帳號！」而因為IG被盜用而產生一些婚變傳聞，具俊曄澄清說道：「如果沒有那些奇怪的誤會就好了。」雖然有跟大S說帳號被盜用，但畢竟是他個人的事情，所以就自己處理了。
為大S準備驚喜藏廁所 送名牌手鍊價值10萬
昨日正好是大S的48歲生日，具俊曄透露全家人一起吃了飯、切蛋糕，浪漫的他還為了給大S驚喜，特別藏了禮物在廁所，大S也有順利發現，禮物則是價值10萬的Chrome Hearts（克羅心）手鍊，除了高價禮物以外，擅長畫畫的他也親手作畫，上面畫著「生日快樂，我的愛熙媛」，代替卡片給出愛的祝福。
看《原少2》懷念過往 鼓勵選手多戀愛
這次他特別來擔任《原子少年2》的流星導師，他表示想成為犀利的導師，希望能給少年們帶來幫助，看著他們也想起了自己的年輕時期，感嘆：「我也有那樣的時候呀！」還以前輩之姿鼓勵少年們可以多談戀愛，要他們把握機會和緣分，說戀愛對於舞台表現和創作經驗都會有很大的幫助。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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昨日正好是大S的48歲生日，具俊曄透露全家人一起吃了飯、切蛋糕，浪漫的他還為了給大S驚喜，特別藏了禮物在廁所，大S也有順利發現，禮物則是價值10萬的Chrome Hearts（克羅心）手鍊，除了高價禮物以外，擅長畫畫的他也親手作畫，上面畫著「生日快樂，我的愛熙媛」，代替卡片給出愛的祝福。
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