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▲▼女移工躺在床上，雙腳呈現M字形張開，過程中疑似用力擠壓腹部，過不久後翻身查看，床單下方多了一個哇哇大哭的嬰兒。（圖／翻攝自爆料公社）

▲雇主不得因女性勞工結婚、懷孕、分娩或育兒，而要求對方離職或留職停薪，也不可以此為解僱理由或給予歧視性待遇。（示意圖／取自Unsplash）

近日一名網友曬出家中監視器畫面，表示家中有請女移工來當阿嬤的看護，沒想到女移工竟躺在阿嬤床上自行產子，且全程都被監視器拍下，只見女移工裹著棉被蓋住下半身，過不久床上就「蹦」出一個新生兒，而原PO一家現在還要幫女移工做月子，誇張片段立即引起網友熱議，不少人搖頭嘆：「雇主真的很倒楣。」一名網友5日在《爆料公社APP》中發文，表示阿嬤年紀大了，家裡請一名女移工來當看護，家中也安裝監視器，方便隨時觀察阿嬤狀況。沒想到，一天監視器竟錄到，女移工躺在阿嬤床上，裹著棉被罩住下半身，過不久就聽到嬰兒哭聲，「棉被掀開，移工生了一個小孩，目前小孩無人照顧，不知道該怎麼處理⋯」從監視器畫面可見，時間為2024年9月11日上午7時左右，女移工躺在床上，用粉紫色棉被蓋住下半身，雙腳呈現M字形張開，過程中疑似用力擠壓腹部，過不久後她翻身查看，床單下方多了一個哇哇大哭的嬰兒，而阿嬤全程坐在前方輪椅上。原PO也補充，女移工來5個多月就生產了，因為來台灣申請工作時，法規不能驗孕再來台灣，但在當地就已經有驗過，家人也不知道女移工有孕在身，現在非但不能換看護，還要幫對方做月子，為此感到相當無奈。至於為何沒發現女移工懷孕？原PO表示，因為先前她都穿著寬大衣物遮蔽，所以才沒人知道。影片曝光後，不少網友傻眼喊，「雇主真的很倒楣」、「這個真的有驚嚇到」、「都不用醫生幫忙，超強」、「厲害了，神不知鬼不覺」，也有人建議提供相關資料報警，並聯絡仲介與社工。根據《性別工作平等法》第11條，雇主不得因女性勞工結婚、懷孕、分娩或育兒，而要求對方離職或留職停薪，也不可以此為解僱理由或給予歧視性待遇，違者處新台幣30萬以上至150萬元以下罰鍰。按照台灣法律，懷孕女移工若選擇留在台灣生產，可檢具懷孕診斷證明或孕婦健康手冊，向勞動部申請暫緩轉換雇主，也可使用健保在醫院生產。若懷孕女移工申請暫緩轉換雇主成功，原雇主無需等到該移工另行受聘，即可聘僱其他移工。而根據勞動部修訂「外國人聘僱許可及管理辦法」，民國91年11月9日起實施，外籍勞工入國後每六個月之健康檢查，取消妊娠檢查項目。若移工不能勝任工作，雇主可與移工溝通通轉介給其他雇主等，但不能以此為理由單方面解約。留言區也曾有過類似經歷的網友分享，「我好姐妹家的移工也是最近剛生⋯是來照顧她婆婆的，結果變婆婆偶爾要幫移工顧小孩，現在是扣薪一萬，讓她的小孩在家帶，等小孩的文件備齊後，移工再把孩子送回印尼。」