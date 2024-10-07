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▲2NE1將來台舉辦出道15周年巡演。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲2NE1「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」主視覺。（圖／Live Nation Taiwan提供）

南韓女團2NE1於2009年出道，為YG娛樂旗下第一支女子團體，4位成員闊別8年合體回歸樂壇，為和「Black Jack（粉絲暱稱）」慶祝出道15周年，日前官方宣布，2NE1 2025年2月8日將來台北開唱，今（7）日詳細資訊曝光，演唱會地點選在林口體育館，門票10月16日上午11點全面開賣。主辦單位理想國表示，2NE1「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」明年2月8日週六在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）開唱，票價最貴為7800元VIP套票，依序是5800、4800、3800、2800元不等的價位，理想國會員10月15日上午11點整到11點59分搶先預購，10月16日上午11點於拓元售票系統開放一般民眾購買。2NE1初代成員有朴春、Dara、旻智、CL人，2016年5月旻智退團，團體以3人形式活動，同年11月YG娛樂宣布2NE1解散，CL和Dara和公司簽下Solo合約，單飛出道，朴春則選擇離開YG，沒想到，2022年4月CL登上Coachella音樂節舞台表演，Solo結束後，2NE1突然驚喜合體，4人復刻經典造型，熱唱代表作〈I Am the Best〉。睽違6年再度同台演出，隊長CL說：「我真的很想邀請成員參加這次活動，因為我想以自己的力量和我們的力量聚集在一起，以免為時已晚。」3個月後，YG娛樂社長親口宣布2NE1確定回歸，讓Black Jack情緒激動。2NE1當年別於市場上許多甜美女團，以前衛、中性酷帥氣的造型和曲風迅速竄紅。2NE1的熱門金曲有〈Lollipop〉、〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈I Am the Best〉、〈I Love You〉、〈Come Back Home〉、〈그리워해요( MISSING YOU )〉、〈Lonely〉等，她們也是第一個展開世界巡演的K-Pop女團。