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▲楊繡惠（左）自從在臉書上爆哭控訴徐乃麟（右）後，事件就像滾雪球般越滾越大。（圖／楊繡惠、徐乃麟臉書）

徐乃麟和楊繡惠因為一句「妳最賤」隔空交戰，有網友挖出過去利菁被徐乃麟虧「男友有淚不輕彈」的片段，雙方事後也和解，利菁無奈事件燒到她身上，直呼，「我真心不想評論乃哥跟楊繡惠事件。」利菁今（7）日罕見發文評論時事，由於過去她曾被徐乃麟虧「男兒有淚不輕彈」，但她表示10年前徐乃麟就已經私下跟她道過歉了，「而我個人認為節目效果引起的『誤會』如非惡意，皆可冰釋。」利菁表示，語言是一門學問，擦槍走火在所難免，「2位都是娛樂圈受人喜愛的存在，懇請媒體，別把我捲進去，就讓智慧跟時間去化解吧！」徐乃麟因為在節目《天才衝衝衝》中開玩笑罵楊繡惠「妳最賤」，讓楊繡惠內心受傷，揚言不會再上該節目，沒想道楊繡惠昨（6）日開直播，放低姿態表示，事件後曾國城有開導她，心情釋懷許多，頻頻道歉，「覺得自己怎麼沒沉住氣，覺得很抱歉，我真的很抱歉！」