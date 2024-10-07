NBA歷史首次「父與子」同台！洛杉磯湖人今（7）日在熱身賽交手鳳凰城太陽，陣中球星「詹皇」LeBron James先發上陣，而他的兒子布朗尼（Bronny James）則是在第二節替補上場，達成歷史首次的「父子同台」場面，可以說是意義非凡。然而，兩人同場出賽約4分09秒後，Bronny James就因為在短時間內發生3次失誤，迅速被湖人換下場，沒能延續這傳奇性的一刻。
前夕預告將出賽 父子同台有遺憾
湖人隨隊記者Mike Trudell，在昨（6）日的報導就指出，詹皇接受訪問時，表示自己計劃出戰今（7）日交手太陽的比賽，而這也意味著，將有機會和他的兒子Bronny James一同出賽，寫下NBA史無前人的「父子同台」出賽的紀錄。
湖人的熱身賽首戰，詹皇僅在場邊觀戰，並沒有上場，而Bronny James則是表現不盡理想，雖然繳出3次阻攻，但總計6投1中，只拿到2分、1籃板、1助攻。
本場比賽，詹皇先發上陣，首節中段稍做休息後又回到場上，單節攻下4分、2助攻以及2次阻攻。進入第二節，Bronny James替補上場，正式和詹皇同場出賽，不過他在4分鐘內發生3次失誤，且沒有攻下任何分數，父子僅同台了4分09秒，Bronny James就被換下場。
詹皇在第二節爆發，半場打完，砍下19分、6籃板、4助攻與2阻攻。另一方面，Bronny James則是沒有攻下分數，且發生3次失誤。
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湖人隨隊記者Mike Trudell，在昨（6）日的報導就指出，詹皇接受訪問時，表示自己計劃出戰今（7）日交手太陽的比賽，而這也意味著，將有機會和他的兒子Bronny James一同出賽，寫下NBA史無前人的「父子同台」出賽的紀錄。
湖人的熱身賽首戰，詹皇僅在場邊觀戰，並沒有上場，而Bronny James則是表現不盡理想，雖然繳出3次阻攻，但總計6投1中，只拿到2分、1籃板、1助攻。
本場比賽，詹皇先發上陣，首節中段稍做休息後又回到場上，單節攻下4分、2助攻以及2次阻攻。進入第二節，Bronny James替補上場，正式和詹皇同場出賽，不過他在4分鐘內發生3次失誤，且沒有攻下任何分數，父子僅同台了4分09秒，Bronny James就被換下場。
詹皇在第二節爆發，半場打完，砍下19分、6籃板、4助攻與2阻攻。另一方面，Bronny James則是沒有攻下分數，且發生3次失誤。