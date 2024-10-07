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NBA歷史首次「父與子」同台！。然而，兩人同場出賽約4分09秒後，Bronny James就因為在短時間內發生3次失誤，迅速被湖人換下場，沒能延續這傳奇性的一刻。湖人隨隊記者Mike Trudell，在昨（6）日的報導就指出，詹皇接受訪問時，湖人的熱身賽首戰，詹皇僅在場邊觀戰，並沒有上場，而Bronny James則是表現不盡理想，雖然繳出3次阻攻，但總計6投1中，只拿到2分、1籃板、1助攻。本場比賽，詹皇先發上陣，首節中段稍做休息後又回到場上，單節攻下4分、2助攻以及2次阻攻。