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中國A股瘋漲，港股亦持續大漲，連中國駐美國大使謝鋒，近期都在中共建政75周年招待會誇下豪語，聲稱：「中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場」、「那些講中國崩潰論者，這一段時間以來自己在不斷地崩潰，講中國經濟見頂論者現在也正在見頂。」有中國當地財經媒體引述證券公司透露，近期各營業部開戶量、諮詢量都明顯激增，十一長假期間也一樣。根據中媒《第一財經》報導，中國國金證券相關負責人表示，自從9月24日國新辦舉行記者會後，投資人參與熱情高漲，預約開戶數量明顯增長，而且每日的預約開戶數量也都在持續增長。該負責人宣稱，十一假期期間，投資人入市的意願熱度不減，從預約開戶的數據就可看出，相較過往1個月，平均數量增長幅度高達150%左右。另一方面，有鑑於十一之前，A股市場連續放量大漲，9月30日全天成交量更超過2.6兆人民幣，股市火熱，連帶期貨市場也受到關注，不少投資者放假都在諮詢股指期貨和選擇權，導致多家期貨公司提前作業，7日即可辦理開戶，8日就能取得交易編碼，8日晚盤便可參與交易，希望藉此分流開戶壓力，而這亦是中國期貨市場首次在國慶長假期間提供開戶服務。隨著中國十一黃金週假期將結束，A股8日開盤，為避免連假後交易量過大，上海證券交易所、深圳證券交易所7日提前展開全網測試，保障股民順利交易。