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▲台中市政府支援救災人員，協助將高雄馬路上阻礙交通的樹木斷枝清除。（圖／台中市政府提供，2024.10.07）

山陀兒颱風肆虐台灣，台中市於災後支援高雄、基隆復原工作，外界好奇為何沒馳援災情也嚴重的新北市？市長盧秀燕表示，新北救災量能是全國最大，加上市長侯友宜出身警政系統，對安全與救災相較台中更有經驗，可以自己處理。她也透露昨晚接到高雄市長陳其邁電話，決定支援高雄的人員與機具再留三、五天，協助民眾重建家園。台中市於山陀兒颱風之後，4日派人員24名、機具設備25台搶進高雄災區，5日再北上協助基隆救災，外界好奇，新北市災情同樣嚴重，為何台中沒伸出援手？市長盧秀燕今（7）日在議會答詢市議員劉士州時表示，台中很幸運避過颱風，自己曾親自打電話給幾位災區的縣市長，其中台東縣長饒慶齡表示救災工作已發包得差不多，其他屬長期工程，縣府可以自己來。至於新北市，她表示也曾連絡，但新北是全國最大縣市，救災量能也最大，加上市長侯友宜出身警政系統，對安全與救災相較其他縣市更有經驗，雖然東北角等區域受災非常嚴重，但新北可以自己處理；至於基隆，市長謝國樑也有請求支援，目前台中的隊伍還在基隆協助中。盧秀燕說，中市府接獲國土署長吳欣修電話、要求支援高雄後，她曾與高雄市長陳其邁聯絡，了解救災需求，陳其邁希望以讓孩子們今天都能復學為目標，因此中市府協助的救災工作，已於昨晚告一段落。但昨天她再接到陳其邁電話，除了道謝，也希望救災團隊再留三五天，在孩子們復學後繼續協助善後工作。盧秀燕說，台中是福地，這次很幸運躲過颱風，「但台灣其他地方的人，都是我們的兄弟姊妹」，人同此心、心同此理，當然要伸出援手，接到中央電話後，她立即指示全力救援、全力協助，建設局和環保局一個晚上便整備完成，第二天中午到高雄、下午開始救災，一刻都不敢耽誤，當然也會同意陳其邁的要求，讓台中救災團隊續留，幫助高雄人重建家園。