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憲法法庭日前針對死刑釋憲做出「有條件」合憲判決，法務部將提出修法，提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。對於預計多久時間將修法的版本送到國會進行審查？法務部長鄭銘謙今（7）日強調，「是希望這會期看有沒有辦法，我們努力看看」，也盼司法院能夠多支持。立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長、內政部警政署、衛生福利部率所屬相關單位列席，就「憲法法庭113年度憲判字第8號判決宣示相關法令之檢討與修正」進行專題報告，並備質詢。根據法務部書面報告，將修法保障精障者人權，只要行為人在犯罪時、審判中甚至定讞後，有精神疾病或心智缺陷，皆不得判處、執行死刑。另為平衡死刑條件限縮，法務部也將修法提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑。」民進黨立委陳俊宇質詢時提到，法務部研議訂定無期徒刑門檻層級化規範，請問假釋門檻如何區分？是否有大致構想？特殊無期徒刑，是否包含不得假釋終身監禁？鄭銘謙說，因應憲判字第8號判決，法務部研擬修正《刑法》第 77 條，在第二項增訂故意殺人或殺人未遂，判處無期徒刑、或逾十年有期徒刑不得假釋，殺人、殺人未遂是社會不能容忍的嚴重犯罪，所以必須要排除假釋的適用，因為這矯治要花更多時間，這部分不能假釋。陳俊宇再問，各黨團都已提出相關修正版本，也希望法務部版本能一起審查，對於無期徒刑假釋的配套，其實並非在這次憲判之後才開始討論，因此，希望法務部盡可能縮短研議時間，盡快把相關修正內容提出，預計多久時間，可以將修法的版本送到國會進行審查？鄭銘謙說，相關修正會盡快提到行政院審查，還要再彙請司法院，希望司法院多支持，「是希望這會期看有沒有辦法，我們努力看看，希望司法院能夠多多支持。」