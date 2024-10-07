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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽G2，聖地牙哥教士37歲日籍強投達比修有今（7）日客場對戰洛杉磯道奇，主投7局僅失1分，特別是達比修有在對決大谷翔平時，運用七彩變化球策略，讓大谷3次打擊均未能擊出安打，整場4打數0安打，成功封鎖大谷翔平，率領球隊在系列賽扳平戰局。達比修有在賽後表示：「因為首戰輸了，所以能在G2贏下比賽，接下來可以回到主場作戰，我感覺非常高興。」回顧今日的投球表現時，他說：「今天我運用了各種球種，盡可能攻擊好球帶，盡可能讓對手出棒，最終能朝著好的方向發展，真的很不錯。」此戰大谷三度對決達比修有都吃鱉，達比修有表示：「大谷是一位頭腦非常聰明的選手，我也必須非常仔細思考，在每一球都會先觀察大谷的反應後再決定如何投球。」大聯盟季後賽分區系列賽採5戰3勝制，目前教士與道奇各取1勝，下一戰回到教士主場，雙方都要先爭取聽牌優勢，達比修有說：「能回主場是件好事，接下來每一球我們都會集中精力，全力以赴。」對於下次登板的準備，達比修有說：「雖然不知道下次什麼時候登板，但我會好好調整狀態，期待能再次上場投球。」