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中國當局九月底宣布一連串的放水救市措施，推動了A股谷底翻，中國滬深300指數連續上漲。不過，中國私募巨頭東方港灣董事長但斌警告，這樣的暴漲必有暴跌，若再被套住，解套將遙遙無期，這段話引發中國網友抨擊。但斌10月4日在微博發文提到，「一個茅台經銷商主要做老酒生意的，給（我）打微信電話，說這2年特別難，快堅持不下去了，看這幾日股市有起色，有一點希望，問我怎麼看？我說如果是大牛市，你的生意就有救了，你可以關注大盤的變化，4000點、5000點，當然如果能創6124點的歷史新高，估計你也不用愁了，不過，我還是看反彈… …。」值得注意的是，但斌10月2日在微博發文評論A股漲勢時曾看衰，「這樣暴漲，必有暴跌，這次如果再被套住，該動員的力量都動員了……解套將遙遙無期。 」但斌的言論引發中國網友在微博上抨擊，質疑他在美股賺得流湯流水，A股漲了這麼幾天就開始三天兩頭提示風險。面對中國網友的批評，但斌回擊，「（現在）連正常表達觀點都不行了！如果我錯了，只能說我水平不行，我不就是像某些人說的踏空了嗎？怎麼就對立面了？」他還拿出過往預判正確的案例，提到自己曾在2015年6月18日的一場經濟論壇上，精準預判2015年夏天股災。