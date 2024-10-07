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▲針對今天學生上學安全，高雄市警局也將協助全市180所各級學校，投入203名警力執行護童勤務，確保學童上下學安全，讓家長和學生安心。(圖／高市交通大隊提供)

▲高雄市警局針對易壅塞路段及重點學校周邊，規劃144處重要路口交通疏導崗位。(圖／高市交通大隊提供)

山陀兒颱風重創高雄，高市府連放4天颱風假，加上2天周末假日，總計共休6天假後，今(7)日是首個上班、上課日，高市警局投入逾300名警力護童，除由轄區各分駐（派出）所所長(或副所長)親自駐點帶班執行外，也責由各分局長以身作則，親自擇定學校、路段督導所屬警力執行，確保各項措施落實到位，以確保市民交通順暢及學童上下學安全。山陀兒颱風造成高雄市嚴重災情，停電逾21萬戶，雖然高市府連日來已搶修逾200多處路口，目前聯外省道、主要幹道及工業區主要進出道路均已完成基礎搶修；尚未修復部分，今天將加速重建作業。經統計，高雄市警局針對易壅塞路段及重點學校周邊，規劃144處重要路口交通疏導崗位，並於上班尖峰時段（7-9時）投入99名員警及55名義交協勤，下班尖峰時段（17-19時）則增加至114名員警及70名義交協勤，全力加強交通疏導，以確保上下班尖峰時段的交通順暢與安全。此外，針對今天學生上學安全，高雄市警局也將協助全市180所各級學校，投入203名警力執行護童勤務，確保學童上下學安全，讓家長和學生安心。高雄市警局交通大隊呼籲，颱風過後，道路交通狀況完全復原仍需些許時間，請市民朋友務必保持耐心，除減速慢行注意路況外，也要遵從交通指揮人員的指示，共同維護交通的安全與秩序。