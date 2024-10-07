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投資人減緩對美國經濟衰退的擔憂，激勵美股四大指數上週五（4日）全數走高，其中道瓊指數再寫歷史新高，費半指數也強漲逾1%，因此激勵台北股市今（7）日開盤上漲176.53點，成功站上所有均線，盤中在電子股領漲之下，最高來到22719.07點，午盤上漲323.36點或1.45%，來到22626.07點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數午盤上漲3.11點或1.16%，來到270.83點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：新光金、精金、立碁、中石化、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、上詮、辛耘。權值股全數走高，權王台積電跳空開高、以993元開出，盤中最高一度來到1005元，午盤則是上漲23元或2.35%，守穩千元關卡；鴻海也以199元開出，距離200元只差一步，可惜盤中上攻力道不足，午盤上漲2元或1.03%，來到196元；同樣盤中無力的還有聯發科，今日以1250元開出，盤中最高來到1295元，午盤漲幅收斂到上漲10元或0.81%，來到1240元。此外，台股今日再現16千金，除了台積電站上千元之外，亞德客-KY今日以千元開出，盤中最高一度來到1025元，雖然盤中一度翻黑，跌落千元，不過午盤上漲6元或0.6%，來到1005元。半導體股也同步走高，研調機構DIGITIMES的分析師陳澤嘉預估，2024年全球晶圓代工業營收估達1591億美元、年增達14%，2025年營收可望成長16%；至2029年，全球晶圓代工營收將突破2700億美元，2024-2029年複合年均成長率（CAGR）將達11.5%。其中，AI/HPC應用帶動先進製程與先進封裝需求強勁，是未來5年推升晶圓代工產業營收成長主要動能。激勵半導體股走高，類股指數漲逾2%，辛耘、矽力-KY亮燈漲停，昇陽半導體漲逾7%，創意、訊芯-KY漲逾6%。