達比修有追平田中將大紀錄！美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G2，聖地牙哥教士由「混血王子」達比修有掛帥先發，面對陣中有日籍球星大谷翔平的洛杉磯道奇。達比修有主投7局，完美封鎖道奇打線，僅被敲出3支安打、失掉1分，不僅幫助教士將系列賽追成1：1平手，同時也收下生涯的季後賽第5勝，追平旅美強投田中將大紀錄，並列成為季後賽最多勝日投。

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7局好投僅用82球　失分後連5局封鎖

本場比賽1局下，達比修有就被道奇球星Mookie Betts，敲出一發深遠的左外野飛球，險些要飛出全壘打牆，但左外野手Jurickson Profar上演美技接殺，將全壘打球沒收。來到2局下，道奇接連敲安，並靠著Gavin Lux 的高飛犧牲打，攻下1分，但達比修有讓Tommy Edman敲出雙殺打，避免繼續失分。

失掉1分後，達比修有在3、4、6局都投出三上三下，且5局也僅被敲出1支安打，近乎完全封鎖道奇打線。雖然在7局開始，對首名打者Teoscar Hernandez投出四壞球保送，但連續抓下3個出局數，順利完成7局投球任務，安全下莊。

▲在MLB季後賽國聯分區系列賽G2中，聖地牙哥教士37歲日籍投手達比修有客場對陣洛杉磯道奇，主投7局僅失1分，成功封鎖大谷翔平，讓他三度無功而返，帶領教士隊扳平系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲在MLB季後賽國聯分區系列賽G2中，聖地牙哥教士37歲日籍投手達比修有客場對陣洛杉磯道奇，主投7局僅失1分，成功封鎖大谷翔平，讓他三度無功而返，帶領教士隊扳平系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
季後賽第5勝　有望刷新日投紀錄

該場比賽，達比修有主投7局，僅用了82球，送出3次三振，奪下大聯盟生涯的季後賽第5勝。根據日本媒體《體育日本》報導，這項數據追平了曾效力紐約洋基的強投田中將大，2人並列成為季後賽最多勝的日本投手。

達比修有雖然目前已經38歲，但在球場上的宰制力依然十足，雖然要在同個系列賽出場難度較高，但仍相當有機會在不久的將來，打破這項紀錄。



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