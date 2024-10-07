我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在MLB季後賽國聯分區系列賽G2中，聖地牙哥教士37歲日籍投手達比修有客場對陣洛杉磯道奇，主投7局僅失1分，成功封鎖大谷翔平，讓他三度無功而返，帶領教士隊扳平系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

達比修有追平田中將大紀錄！美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G2，聖地牙哥教士由「混血王子」達比修有掛帥先發，面對陣中有日籍球星大谷翔平的洛杉磯道奇。本場比賽1局下，達比修有就被道奇球星Mookie Betts，敲出一發深遠的左外野飛球，險些要飛出全壘打牆，但左外野手Jurickson Profar上演美技接殺，將全壘打球沒收。雖然在7局開始，對首名打者Teoscar Hernandez投出四壞球保送，但連續抓下3個出局數，順利完成7局投球任務，安全下莊。該場比賽，達比修有主投7局，僅用了82球，送出3次三振，奪下大聯盟生涯的季後賽第5勝。達比修有雖然目前已經38歲，但在球場上的宰制力依然十足，雖然要在同個系列賽出場難度較高，但仍相當有機會在不久的將來，打破這項紀錄。