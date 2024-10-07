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▲台中神岡區某處鐵皮工廠，2022年10月間驚傳桶屍命案，蔡女殺害陳姓男友後，將其屍體放進塑膠桶並灌入水泥封屍。（圖／翻攝畫面）

2022年10月間，台中市神岡區發生桶屍命案，陳姓男子遭人殺害後，被用布條包裹放置桶子內，且桶內灌滿水泥，被棄置於某工廠，警方積極追查，發現陳男與酒店34歲蔡姓女子交往，蔡女涉有重嫌，而蔡女雖否認犯案，但國民法官一審仍重判27年6月，二審維持原判，案件上訴三審，7日，最高法院駁回上訴定讞。回顧案情，前年10月間，台中神岡某工廠發現桶屍命案，陳姓男子已失聯3年多，竟是遭人殺害裝進桶內，而與陳男交往的蔡女涉有重嫌。檢警深入追查，發現蔡女承租廠房、購買水泥攪拌器，但蔡女卻否認犯案，對案情避重就輕，更反咬陳男是恐怖情人。檢方調查，蔡女與陳男有200萬元的借貸糾紛，2019年3月間，蔡女唆使人將陳男帶走，陳男遇害後，被裝進桶子澆灌水泥，蔡女甚至假冒死者與其家人聯繫。檢方偵結，依家暴殺人、棄屍等罪嫌，對蔡女提起公訴。台中地院一審由國民法官審理，殺人罪部分判刑18年、褫奪公權10年；遺棄損壞屍體罪判刑5年；妨害電信罪判刑3年；偽造文書罪判刑2年，合併宣告執行27年6月。案件上訴二審，考量蔡女否認犯案，對案情避重就輕、說詞反覆，且惡性重大，駁回上訴維持原判，7日最高法院駁回上訴定讞。