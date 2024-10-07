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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽G2，洛杉磯道奇主場迎戰聖地牙哥教士，教士打線此戰大爆發，全場敲出6發全壘打，灌進10分，終場就以10:2擊敗道奇，教士陣中大物新秀Jackson Merrill本場比賽繳出3安猛打賞，其中包含一發兩分砲，本季超狂表現，有望奪下國聯新人王寶座。Merrill此役上演3安猛打賞，以21歲又170天成為大聯盟季後賽史上第4年輕，上演猛打賞並敲出一發全壘打的球員，前三名分別為Carlos Correa、Juan Soto以及Andruw Jones。Merrill今年例行賽繳出2成92打擊率、24轟、162支安打、OPS.862的成績單，且Merrill本季在9局或之後共敲出5發追平或再見轟，成為1961年以來，21歲以下球員單季最多的紀錄，超越1929年由Mel Ott所創下的紀錄，成為教士本季的「關鍵先生」國聯新人王目前熱門人選，除Merrill外，就是海盜新星強投Paul Skenes，Skenes今年例行賽繳出11勝3敗、防禦率1.96的表現，但隨著Merrill在季後賽打出好表現後，目前外界也開始討論Merrill奪下國聯新人王的機率，若最終由Merrill拿下新人王，他將成為繼1987年的Benito Santiago以後，首位贏得國聯新人王的教士球員。